La full immersion della popstar Madonna in Sicilia: doppio compleanno fra tarantella, teste di moro e piatti tipici

Tipico compleanno siculo per la postar Madonna, al secolo Madonna Louise Veronica Ciccone, nata il 16 agosto di 64 anni fa a Bay City, nel Michigan, e in questi giorni in vacanza nell'Isola per festeggiare la ricorrenza con il suo "clan siciliano", come lo ha chiamato lei stesse nelle storie pubblicate su Instagram. Lei, col padre di origine italiane, anche quest'anno ha scelto l’Italia per il party, dopo l’esperienza in Puglia dello scorso anno: quest'anno si trova a Marzamemi, il piccolo e affascinante borgo marinaro in provincia di Siracusa teatro solo pochi mesi dell'evento di Dolce & Gabbana e oggi di nuovo in copertina grazie alla cantante americana.

Pubblicità

Preceduta appunto dal suo clan (staff, amici e parenti) composta da circa 100 persone, la cantante è arrivata qualche giorno fa all'aeroporto Fontanarossa di Catania, ha fatto una capatina a Noto, ed è stata avvistata anche a Marzamemi (dove ha cenato in un noto ristorante alla Balata), prima di prendere possesso della residenza dove è ospite, il Feudo di Castelluccio, tipica location siciliana tra le colline di Noto, di proprieta dell'amica stilista Luisa Beccaria e del marito.

E' qui che sta ha organizzando la sua festa di compleanno e ed qui ha festeggiato tra tarantella, teste di moro e piatti tipici della cucina siciliana il compleanno del figlio Rocco Ritchie, che l’11 agosto ha compiuto 22 anni, e che ha tagliato con la madre una torta a forma di valigia al centro di una lunga tavolata circondato dall’affetto della famiglia. La musica tipica siciliana è stata affidata a un trio guidato da Tonino Bonasera con fisarmonica, chitarra e sassofono. Madonna si è divertita ballando e intonando «Nel blu dipinto di blu».

Niente a che vedere co il party di compleanno della mamma: «Madonna organizza sempre feste spettacolari per i suoi compleanni, ma questo party sarà davvero epico e speciale», trapela dal suo entourage.

Nei giorni scorsi Feudo Castelluccio avrebbe ospitato le prove generali della grande festa che la popstar internazionale darà per i i suoi selezionatissimi invitati. Con Madonna ci saranno i figli, compreso Rocco - frutto della sua unione con il regista Guy Ritchie - ma la lista degli invitati, così come il menu della cena, sono top secret. Si vocifera però che a tavola non mancheranno le specialità siciliane, sia salate che dolci.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA