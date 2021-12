La prima foto di Lilibet Diana

Prima foto pubblica per la figlia di Harry e Meghan, Lilibet Diana. La bimba ha sei mesi, è nata lo scorso 4 giugno,ma fino ad ora non si erano viste sue immagini. L'occasione adesso è il biglietto di auguri natalizi del duca e della duchessa di Sussex. Lilibet ride in braccio alla madre, mentre il padre le siede accanto e la guarda sorridendo tenendo il fratello Archie sulle ginocchia.

Una bella foto risalente a questa estate, scattata dal fotografo Alexi Lubomirski questa estate a casa della coppia a Santa Barbara, in California. Prima d’ora non era stata diffusa alcuna immagine della bambina, che ha sei mesi, così come poche sono state le immagini diffuse del fratello.

Sulla cartolina di Natale, il messaggio di auguri recita: "Quest’anno, 2021, abbiamo accolto nel mondo nostra figlia, Lilibet. Archie ci ha fatto diventare una "mamma" e un "papà", e Lili ci ha creato una famiglia. In attesa del 2022 abbiamo fatto donazioni per suo conto a diverse organizzazioni che onorano e proteggono le famiglie, da quelle trasferite dall’Afghanistan alle famiglie americane che necessitano di un congedo parentale retribuito”. Dopo l’elenco di una serie di organizzazioni ed enti di beneficenza, il testo si conclude con un ''augurio di buone feste e di un prospero anno nuovo, dalla nostra famiglia alla tua! Come sempre, Harry, Meghan, Archie e Lili". La coppia festeggerà il Natale con i figli nella loro casa negli Stati Uniti, dove si sono trasferiti dal Regno Unito nel marzo del 2020.

L’ultimo Natale in cui Harry e Meghan andarono nel Norfolk con la famiglia reale risale al 2018. Nel 2019, con il primogenito Archie di appena 7 mesi, evitarono le celebrazioni dei Windsor trascorrendo le feste con Doria Ragland, madre di Meghan. Dall’inizio del 2020, quando annunciarono il cosiddetto Megxit, la coppia è rimasta in California: da allora, Harry è tornato a Londra due volte, ma sempre da solo.

