La rivelazione di shock di Valeria Marini a "Belve": «Ho abortito a 15 anni, ma senza capirlo»

Con un divertente, allegro e spesso malinconico botta e risposta con Francesca Fagnani, conduttrice di "Belve", Valeria Marini ha ripercorso ieri sera su Rai 2 tutta la sua vita, ricordando anche una dolorosa interruzione di gravidanza in una clinica privata a 15 anni. "A 14 anni avevo una relazione con una persona più grande me. Mia madre aveva capito da subito che non era una relazione sana, lui si rivelò anche violento. E così quando sono rimasta incinta, lei ha capito che la cosa migliore da fare per me era quella di abortire. Io ero ragazzina, non mi sono praticamente resa conto di quello che mi stava accadendo. Quasi non ho capito che si trattasse di un aborto. Ma tutt'oggi ringrazio mia madre per quella scelta, fatta per il mio bene e che mi ha cambiato la vita", ha raccontato l'ex stella del "Bagaglino".

Pubblicità

Valeria Marini ha poi raccontato di aver perso un altro figlio, ma in modo naturale, durante la sua travagliata relazione con Vittorio Cecchi Gori. "E' una persona a cui ho voluto molto bene, l ho sostenuto, anche economicamente, in un periodo per lui molto difficile. Quando gli comunicai di essere rimasta incinta lui esclamo: e adesso come facciamo ad andare in barca? Lui è comunque un uomo buono".

La showgirl ha poi rievocato i suoi fortunati esordi al Bagaglino fino ai tanti reality a cui ha partecipato, confessando degli alti e dei bassi della carriera, la lite con Pamela Prati, il film scabroso girato con Bigas Luna ('Bambolà), l’amore incondizionato con la madre, il mancato rapporto con il padre e infine anche il matrimonio, finito già il giorno dopo la celebrazione in chiesa, con Giovanni Cottone, e da cui ottenne l'annullamento quattro mesi dopo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA