La vacanza infinita di Madonna in Sicilia: oggi balli sfrenati in barca a Sant'Alessio

Continua la vacanza della popstar Madonna in Sicilia. L'artista ormai da giorni allieta i fan pubblicando sui social foto e video dall'Isola, la Isla bonita come l'ha ribattezzata lei in un post in cui scrive: «I’ll never forget my Sicilian Holiday…». Non dimenticherà mai la sua vacanza siciliana, una vacanza infinita che dura ormai da giorni e ha visto la famosa cantante giare il sud est siciliano in lungo e in largo.

Pubblicità

La vacanza di Louise Veronica Ciccone è cominciata prima di Ferragosto con l'atterraggio a Catania e l'immediato trasferimento nelle campagne di Noto per il compleanno del figlio festeggiato in una antica tenuta siciliana, poi la serata tra la gente nel borgo marinaro di Marzamemi, il 16 agosto la grande festa per i suoi 64 anni al Feudo Casteluccio, il giorno dopo la tappa nel centro storico di Noto, poi ancora la visita culturale a Siracusa, quindi il trasferimento in zona Taormina, dove anche qui non ha temuto l'assalto dei fan facendo un giro in centro (sempre però circondata da body guard e dal suo entourage).

Con la sua grande “famiglia” e si suoi amici più stretti oggi ha fatto invece la classica gita turistica nel mare di Taormina. E dal lussuoso yacht con cui ha aperto la giornata è anche passata alla più comune barca da escursioni per un giro tra la Grotta Azzurra, il Faraglione del fico d'india, la Grotta degli innamorati, l'isolabella, la baia delle Sirene fino al capo di Sant'Alessio dove la cantante si è lasciata andare a un ballo sfrenato tra onde e vento.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA