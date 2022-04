Le dicerìe su Paola Barale: lei a Belve risponde a tono su omossessualità e sui legami con Costanzo e De Filippi

E' stata sicuramente tra le interviste più graffianti che Francesca Fagnani abbia condotto. E Paola Barale, a Belve su Rai2, venerdì sera è stata perfettamente al gioco. Anzi si è tolta dalla scarpa qualche sassolino pesante come quello del voler far chiarezza una volta per tutte sulla sua presunta omosessualità:

Altra questione spinosa che la conduttrice non le ha risparmiato è quella della "leggenda metropolitana" di cui anche Maurizio Costanzo ha parlato in uno dei suoi libri e che riguarda l'ipotetico triangolo amoroso tra la coppia Costanzo-De Filippi e la Barale. E anche in questo caso l'attrice e showgirl ha risposto seppur tenendo per lei una parte dei motivi che portarono al circolare di quelle voci:

