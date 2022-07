Le vacanze greche di Alfonso Signorini: con lui parte del cast del Gf vip

Vacanze a Mykonos, qualche settimana fa, per Alfonso Signorini, che non è partito solo. Con lui infatti, nell'isola greca, sono andati anche alcuni dei partecipanti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In compagnia del giornalista e conduttore del programma di Canale 5, c'erano infatti anche le sorelle Clarissa e Jessica Salassiè (che con la sorella Lucrezia hanno rappresentato una novità del cast), poi la coppia nata proprio durante il reality formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, e ancora Delia Duran, che con il marito Alex Belli e Soleil Sorge è stata protagonista di un "triangolo" amoroso che alla fine si è sciolto proprio in suo favore con un rappacificamento con il coniuge.

Sui social non tutti hanno commentato positivamente la reunion vacanziera, alludendo al fatto che alcune dinamiche del reality erano già state "studiate" a tavolino e ipotizzando come alcune delle vip in gara fossero più gradite al conduttore.

Al rientro in Italia, Signorini ha proseguito le sue vacanze questa volta in compagnia di Soleil, l'influencer dalle opinioni dirette che nella Casa si era distinta proprio per la sua schiettezza.

