Leni Klum, la bellissima figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore compie 18 anni

Leni Klum è diventata maggiorenne. La bellissima figlia di Heidi Klum, una delle modelle più belle degli anni 90, e dell'imprenditore italiano Flavio Briatore ha compiuto 18 anni. Per lei torta con decorazioni a forma di rose, palloncini colorati in riva al mare e una cascata di auguri social, tra cui quelli del famoso papà di cui non porta il cognome (l'imprenditore non l'ha legalmente riconosciuta), ma che non ha mai fatto mistero di questa paternità. Briatore appare più legato al figlio Nathan Falco, avuto dall'ex moglie Elisabetta Gregoraci, e con cui vive a Montercalo.

Leni Klum, che avrebbe comunque un buon rapporto con il padre, è sempre vissuta con la madre, modella di origini tedesche, e in parte con il secondo ed ex marito di lei, il cantante Seal da cui la Klum ha avuto altri tre figli. Briatore però, e qualche follower tra i più attenti lo fa notare, non ha riservato alla figlia, sui suoi profil social, alcun post celebrativo in occasione dell'importante compleanno diversamente da quanto ha fatto la mamma che le ha dedicato un tenero video in cui Leni appare bambina.

Anche la giovane già da alcuni anni, segue le orme della mamma facendo la modella per griffe prestigiose come Dior. Una carriera cominciata presto e che sicuramente le darà notorietà.

Insomma il suo nome non faticherà a farsi largo tra quelli, già famosi, dei suoi genitori.

