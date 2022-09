Leonardo Di Caprio, ancora al centro dei gossip: nuovo flirt con la modella Gigi Hadid?

Risale solo a qualche settimana fa la notizia della rottura tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone. La storia era durata 4 anni, fino al mese di luglio, poco dopo il compleanno di Camila, che a giugno aveva spento 25 candeline, e per questo in tanti hanno cominciato a ironizzare sul fatto che DiCaprio scelga solo donne di età inferiore ai 25 anni.

Ovviamente non si sa se si tratti solo di una leggenda metropolitana o della realtà, ma è inevitabile constatare che, effettivamente, sembra esserci una vera e propria data di scadenza nelle sue storie d'amore, che coincide con i 25 anni della (s)fortunata ragazza.

Giusto per fare qualche esempio: Bar Refaeli, con cui l’attore ha avuto una relazione dal 2005 al 2010, i due si sono messi insieme quando lei aveva 20 anni e si sono lasciati quando ne ha compiuti 25. Ma anche Nina Agdal, la fidanzata prima di Camila, con cui DiCaprio è stato dal 2016 al 2017, ovvero durante i 24 e i 25 anni di lei. O anche Kelly Rohrbach, frequentata per un solo anno, appena prima che ne compisse 26.

Ma la lista di under 25 non finisce qui: da Blake Lively (lei aveva 23 anni) all’angelo di Victoria Secret’s Erin Heatherton, frequentata per un solo anno quando lei ne aveva 22, fino alla storia d’amore da sogno, con Gisele Bündchen, a cui l’attore è stato legato per ben sei anni. I due hanno iniziato a uscire insieme nel 1999, quando la modella aveva 18 anni e l’attore 25. La loro storia è finita nel 2004, quando lei ne aveva 23.

Dalla rottura con la modella argentina, l'attore premio Oscar è stata avvistato fuori casa tutte le sere, con tante bellissime ragazze, per poi essere paparazzato a Saint-Tropez con Maria Beregova, modella ucraina di 22, divorziata.

Mentre impazzano quindi le speculazioni, gli avvistamenti e i pettegolezzi, il magazine "People" ha sganciato una vera e propria bomba.

Il divo starebbe corteggiando un'altra ragazza, che sembrerebbe, però, fuori dai suoi "standard" di età: la top model Gigi Hadid. È una delle modelle più conosciute e più ricercate dalle case di moda, 27 anni, vanta oltre 20 milioni di follower su Instagram più di lui, ed è madre di una bambina, Khai, 2 anni il 19 settembre, avuto dall'ex compagno Zayn Malik, degli One Direction.

I due sarebbero stati paparazzati insieme in giro per New York, dove la modella vive insieme alla figlia. «Sono usciti insieme – ha raccontato un informatore – ma insieme ad altre persone. D’altronde dopo la separazione lui è sempre in giro con amici e famiglia».

La settimana scorsa una fonte ha spifferato a "TMZ" la presenza di alcuni amici stretti della star, tra cui il mercante d’arte Helly Nahmad, al party per il lancio della nuova linea d’abbigliamento di Gigi.

Nel frattempo a "Us Weekly" qualcuno avrebbe rivelato che, sebbene lui sia intenzionato a conoscerla meglio, è lei che per il momento si sta tirando indietro andandoci con i piedi di piombo.

Infine, la rivista “Intouch” ha riferito che Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid si sono visti diverse volte questa estate.

«Leo sta assolutamente corteggiando Gigi – giura una fonte al magazine – nel frattempo si stanno conoscendo meglio». Tutte queste notizie ci lasciano capire, quindi, che non sia, almeno per il momento, iniziata una frequentazione ufficiale e formale, ma che i due si stiano conoscendo meglio e stiano tastando il terreno.



