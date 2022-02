Levante è diventata mamma di Alma Futura: «Ritorno al piano con una mano sola»

Levante è diventata mamma di Alma Futura. La piccola è nata lo scorso 13 febbraio, a Milano, ed è la primogenita della cantautrice che ha origini siciliane ma che da tempo vive al Nord. "Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata", con queste parole Levante, all'anagrafe Claudia Lagona, ha salutato l'arrivo della piccola il cui padre è Pietro Palumbo, un avvocato siciliano che ha restituito l'amore alla cantautrice, che in passato è stata legata a Diodato.

Levante posta sui social le foto della piccola e non nasconde la stanchezza di questa travolgente, ma magica, maternità: «Ritorno al piano dopo 10 giorni con una mano sola e con quattro mani, con la destra suono con la sinistra tengo Alma. Mi ascolta suonare e cantare… Mi ascolta non fermarmi mai e non perché non me lo conceda, è che proprio non voglio. La paura di questo viaggio che sembra arrestare qualsiasi donna va assolutamente allontanata.

Ho sentito dire di tutto sulla maternità (condizione individuale in cui ogni caso non è paragonabile a nessun altro) e nei racconti di molte e molti c’è spesso il retrogusto amaro del suo aspetto “invalidante”. Non è semplice di certo. È un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia. Ma non è una condizione “invalidante” … è vita vera, ricchezza. Di un altro racconto ho sentito dire che “dopo” siamo “poco competitive”… scusate mi scappa da ridere. Ritorno al piano con quattro mani. Con il doppio della vita, con il triplo della fatica… ma che muscoli qui in cima alla montagna».

