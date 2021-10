Levante è incinta, foto con il pancino

"Quando verrai alla luce io ti darò il mondo". Levante, la cantante siciliana, ha annunciato con una lettera, bellissima e commovente, di essere incinta di una bambina con il compagno Pietro Palumbo. Una lettera d'amore in cui Claudia Lagona (il vero nome dell'artista di Palagonia, cresciuta a Torino) ripercorre i primi cinque mesi della sua creatura. L'estate, il tour, il caldo, il concerto con Carmen Consoli, il desiderio infinito di far vedere il modo alla propria bimba, di condividere con lei emozioni, lavoro, sogni. Ora sul suo profilo sociale una foto in abito nero evidenzia il pancino, mostrando con l'orgoglio della mamma felice.

«Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di "E questo cuore non mente" - aveva scritto - che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia. È arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live). Nessuna paura: è iniziato il tour ed è avvenuta la magia. Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico. E quando luglio è terminato è stato il tempo di agosto, nel caldo torrido delle tue radici, ancora in giro nella musica, un tuffo al mare e di nuovo pronti sul van per ricominciare a cantare, suonare, ballare, “volareoohooh”».

Levante e Pietro Palumbo, avvocato palermitano, stanno insieme da circa due anni, sfuggendo a gossip e comparsate. Solo uno scatto insieme sui sociale che racchiude tutto il Mediterraneo: bruna e occhi scuri profondi lei, chiaro con occhi azzurri come un normanno lui. Levante aveva raccontato al Corriere della sera come si erano conosciuti.

"È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha".

Levante è stata sposata dal 2015 al 2017, dopo più di una non di fidanzamento, con Simone Cogo, in arte Sir Bob Cornelius Rifo, cantante e polistrumentista, poi ha avuto una relazione con Diodato per circa due anni.

