Madonna festeggerà il compleanno a Noto il 16 agosto

Madonna a Noto per festeggiare il suo 64° compleanno, il 16 agosto, è più che una semplice indiscrezione. La star americana di origini italiane arriverebbe solo a pochi giorni dalla festa, alloggerebbe in pieno centro storico in un palazzo nobiliare (Palazzo Castelluccio?), e accoglierebbe i suoi ospiti in un ristorante all’aperto, sotto le stelle e con le bellezze architettoniche in tardo stile Barocco a coccolarli. Una festa top-secret, con i possibili diretti interessati che al momento tengono la bocca cucita (nel rispetto dell’accordo di riservatezza).

Pubblicità

Intanto la star con Beyoncé ha appena lanciato un duetto esplosivo "Break my soul", due leggende musicali per un Queen remi, nuovo singolo dell'album "Renaissance" di Beyoncé. La diva di "Like a prayer" ha condiviso una serie di stories con la cover in bianco e nero, patinata e sofisticatissima, che la mostra accanto all’artista di Houston.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA