Madonna festeggerà il compleanno dalla stilista Luisa Beccaria a Castelluccio

(La) Madonna è apparsa nel Sud-Est, ma non a Noto (come si diceva) bensì a Marzamemi. E’ qui per festeggiare il suo 64esimo compleanno insieme all’amica e stilista Luisa Beccaria, proprietaria, con il marito Lucio Bonaccorsi, del feudo Castelluccio, dove Madonna risiede e dove si terrà l’esclusivo party per un centinaio di persone (domani, nei racconti, poi, i presenti saranno almeno duemila, c’è già chi si prepara a restare in casa con le tapparelle chiuse per poi dire “ero al party e tu no”).

Nei giorni scorsi si era sparso l’errato rumor che la festa fosse a palazzo Castelluccio, a Noto, di proprietà dei Cavalieri di Malta e in usufrutto (o una cosa del genere) al produttore di "Cyrano", Louis Remeilleux.

Mentre in almeno una decina di feste si dava per certa la presenza di Madonna, ella era tranquilla a passeggiare per le vie di Marzamemi, dalla piazza al porticciolo (andata e ritorno), per poi cenare nel privé del “La Cialoma”, mentre la figlia, Lourdes Maria, passeggiava con i figli della coppia Beccaria-Bonaccorsi.

Madonna indossava la griglia per denti che si è autoregalata per il suo compleanno e che ha mostrato al Tonight Show con Jimmy Fallon e nel quale è rimasto incastrato un pezzettino di insalata.

