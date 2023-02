Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: un'altra coppia al capolinea?

Tirerebbe aria di crisi tra l'ex miss Italia Manila Nazzaro e il compagno, l'ex calciatore e oggi opinionista sportivo, Lorenzo Amoruso. Nell'ambiente dello spettacolo la voce secondo cui la coppia si sarebbe separata è molto insistente, nonostante da tempo tra i due si parlasse anche di matrimonio, ma adesso anche dal profilo Instagram della Nazzaro si evince che qualcosa non va. Le sue amiche e colleghe cercano di sostenerla con cuoricini e frasi di incoraggiamento. Separata e mamma di due ragazzi, Manila Nazzaro sembrava aver trovato in Amoruso un amore solido. Insieme avevano anche provato ad avere un figlio (per lui sarebbe stato il primo) che purtroppo però non era nel destino di questa coppia: lei ha avuto un aborto, un evento doloroso che con il tempo era stato superato da entrambi. Manila Nazzaro, attrice, speaker radiofonica e opinionista tv, è stata una delle protagoniste dell'edizione del Grande Fratello 2021-2022 (poi vinta da Jessica Selassié): la sua partecipazione era stata molto sostenuta dal compagno che non le aveva fatto mancare, anche a distanza, tutto il suo amore.

Qualcosa tra i due sarebbe accaduta dopo le festività natalizie: fino a quel periodo infatti Manila e Lorenzo appaiono uniti e felici nel profilo social di lui che non ha cancellato le foto più recenti a differenza di quanto avrebbe fatto lei. Potrebbe trattarsi di un temporale passeggero o forse no: i followers fanno il tifo per loro.

