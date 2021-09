Marcell Jacobs corre verso il matrimonio: proposta su una pista di altletica a Nicole

Alle Olimpiadi di Tokyo ha sbaragliato tutti portando a casa, in Italia, la medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4xq00. Adesso per Marcell Jacobs c'è una corsa altrettanto importante: quella verso il matrimonio con la sua Nicole. E per la proposta di matrimonio, con tanto di anello di brillanti, l'olimpionico ha scelto la pista di atletica di Manerba sul Garda, la stessa dove lui si è più volte allenato. Nicole Daza non ha avuto dubbi sulla risposta da dare e su Instagram ha commentato ironicamente: "Ho detto più velocemente sì io che lui a fare i 100 metri".

Le nozze arrivano a coronamento di una famiglia già formata; la coppia ha due figli.

