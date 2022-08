Mare e cannoli per la coppia Vieri-Caracciolo in vacanza a Taormina

Per la parte agostana delle loro vacanze hanno scelto la Sicilia e in particolare Taormina. In fondo Costanza Caracciolo, ex velina bionda di "Striscia la Notizia", in Sicilia è di casa essendo originaria del Siracusano e quindi non ci sarà voluto troppo per convincere il marito Bobo Vieri, ex calciatore, a trascorrere qualche giorno di vacanza e relax nella propria terra.

Pare che a Taormina, la coppia abbia organizzato un soggiorno a due lasciando le due figlie, Stella e Isabel, sicuramente con i nonni materni.

Per la loro parentesi taorminese hanno soggiornato in uno degli alberghi più sontuosi della città, il San Domenico Palace. Il relax assicurato da una splendida vista sul mare e dagli assaggi dei dolci tipici come ad esempio il cannolo che l'ex valletta ha "immortalato" anche in un post.

Le vacanze della famiglia erano cominciate a Jesolo per poi proseguire a Ibiza e Formentera. Dopo la Sicilia, il ritorno a Milano dove Costanza Caracciolo e Bobo Vieri vivono e dove si sono sposati qualche anno fa.

