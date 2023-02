Matilda De Angelis fa coppia con Alessandro De Santis dei Santi Francesi

Il cuore di Matilde De Angelis batte per Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi. L'uscita insieme sul red carpet per la presentazione de “La legge di Lidia Pöet”, la serie tv Netflix di cui l'attrice è protagonista, mette il sigillo su questa nuova e giovane coppia.

Entrambi ventenni, entrambi artisti di successo, non si sa esattamente dove si siano conosciuti ma pare che soprattutto lei sia stata come "investita" da un amore che intende vivere senza riserve ma su cui non vuole sbilanciarsi pubblicamente più di tanto.

Lui, in coppia con Mario Francese, ha vinto l'edizione 2022 di X Factor e ha davanti una carriera che promette bene.

