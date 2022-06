Melissa Satta, prima foto social con Mattia Rivetti

Stanno insieme da un po' ma Melissa Satta, reduce da una stagione di successo a Sky Sport, posta per la prima volta sui social una foto con il suo amore Mattia Rivetti. Le indiscrezioni sul legame della bella ex velina di Striscia con il giovane imprenditore, erano circolate qualche anno dopo la fine del suo matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto il figlio Maddox. Poi le foto "strappate" alla coppia dai paparazzi e adesso non c'è più motivo di nascondere un amore che sembra più che collaudato.

Mattia Rivetti è un nome molto conosciuto nel mondo dell'imprenditoria, settore moda e abbigliamento; è infatti il nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell’azienda Stone Island venduta poi a Moncler. Per Melissa è dunque tempo di ricominciare con una storia, che si spera per lei, possa essere più fortunata della precedente.

