Michelle e Tomaso, amore nato al ristorante

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi oggi hanno comunicato ufficialmente la fine della loro storia dopo 10 anni insieme e due figlie, Sole e Celeste. I due si erano innamorati nel 2011, galeotta una cena al ristorante Trussardi alla Scala, “casa” di lui. Pare che sia stato Vittorio Feltri a presentarli, tanto che sarà chiamato a fare da testimone di nozze. Il matrimonio arriva il 10 ottobre 2014 dopo la nascita della prima figlia e mentre è incinta della seconda. Matrimonio vip al Palazzo della Ragione di Bergamo, cerimoniaofficiata dal sindaco Giorgio Gori, amico di entrambi gli sposi. Lei, due anni prima, aveva divorziato da Eros Ramazzotti, suo marito dal 1998, padre di sua figlia Aurora. Lui veniva da una relazione di 12 anni con una ex compagna di liceo e da flirt minori con Alessia Ventura e Anna Munafò.

Tomaso ha perso il padre Nicola, fondatore del famoso band di moda, quando aveva 15 anni. Michelle ha avuto molti momenti difficili, dallo stalker che la perseguitava all'esperienza in una «setta», da lei stessa raccontata nel libro-confessione «Una vita apparentemente perfetta» .

La Hunziker aveva raccontato una intervista al Corriere come Tomaso le fosse piaciuto subito e che era stata lei la prima a chiamare. «Non si decideva mai a baciarmi, mia figlia Aurora mi vedeva rientrare delusa», aveva raccontato. Lui era riuscito a infrangere il muro da single che aveva costruito. Poi, la telefonata decisiva. «Mi disse: “Michelle, tu non vuoi un uomo, tu vuoi fare l’uomo. E io non voglio una storia senza condividere”. E io ho capito che potevo lasciarmi guidare».



Anche Tomaso Trussardi aveva raccontato il suo legame con MIchelle in una intervista al Corriere: «Dopo un anno che la conoscevo volevo sposarla. Michelle aveva mille paure, avevo 29 anni, lei 35, la differenza d’età per lei contava, ma non per me».

La coppia aveva condiviso con i fan anche tutto il periodo del lockdown, trascorso nel palazzo di famiglia di Tomaso Trussardi a Bergamo, dove Michelle Hunziker ha riunito la famiglia allargata.

I due avevano trascorso le vacanze di Natale separati. Lei in montagna, in Alto Adige, con le due figlie e l’amica Serena Autieri, postando foto sui social. A Chi, lei aveva parlato di desiderio di ritagliarsi degli spazi propri. “Senza togliere nulla alle persone che amo. Semplicemente dando più spazio a me stessa”. Ora l'annuncio della separazione.

