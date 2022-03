Michelle Hunziker attaccata sui social per vacanza alle Maldive...Anche da Selvaggia Lucarelli

Michelle Hunziker è stata molto criticata sui social per aver scelto di andare alle Maldive, e postare le foto della sua rilassante vacanza, in un momento così delicato come quello che si sta vivendo per la guerra in Ucraina.

Pubblicità

A scatenare il web, oltre che per le foto postate, e in particolare la giornalista, scrittrice e blogger Selvaggia Lucarelli, sarebbe stata una considerazione fatta dalla conduttrice e showgirl, reduce su Canale 5 del successo del suo "Michelle Impossible", proprio sul disastro della guerra. "Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza. Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese", è uno dei passaggi postati nelle sue stories.

Selvaggia Lucarelli, che di prassi non le manda a dire, senza nominare la Hunziker ha sbottato: "Vanno in vacanza alle Maldive - cosa che per giunta non ci disturberebbe - e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente. Che poi io ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita e il suo lavoro piuttosto che chi si sente in dovere di partecipare pubblicamente a un dolore collettivo perché pensa che faccia bene alla sua reputazione".

La showgirl svizzera, che si è separata da poco da Tomaso Trussardi e che alle Maldive ha portato le due bimbe, Sole e Celeste, avute proprio dal suo secondo ex marito, non finora ha replicato alla giornalista.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA