Michelle Hunziker, bacio in mascherina con il medico più bello d'Italia

Michelle Hunziker fotografata dal giornale tedesco Bunte mentre bacia, lei con la mascherina, Giovanni Angiolini, un medico chirurgo che in passato ha strizzato l'occhio alla tv partecipando anche ad un' edizione del Grande Fratello.

Lo scoop del magazine tedesco sta facendo il giro del web ma non raccoglie al momento reazioni da parte della bella showgirl svizzera, orma naturalizzata italiana, che è stata recentemente protagonista della cronaca, sempre rosa, per la rottura del suo matrimonio con l'imprenditore della moda Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste.

E' probabile che la Hunziker e Angiolini, che negli anni scorsi aveva già frequentato gli studi Mediaset per partecipare al GF14, si conoscessero già come amici. Ed è altrettanto probabile che quel bacio possa essere stato scambiato per amicizia e non per altro. Già durante il suo show su Canale 5, "Michelle Impossible", la conduttrice aveva baciato con slancio il suo ex marito, Eros Ramazzotti, ospite della sua trasmissione, a testimonianza di una grande armonia ormai ritrovata. Ma chi è Giovanni Angiolini? E' un medico di origini sarde, che non passa di certo inosservato: muscoli al posto giusto, alto, sguardo intigrante; insomma aitante tanto da essersi meritato, qualche anno fa, il titolo di medico più bello d'Italia. Adesso dopo l'indiscrezione lanciata da Bunte, è sicuramente un medico al centro di un gossip mediatico che potrebbe essere smentito o chissà, magari confermato.

