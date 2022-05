Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini coppia allo scoperto. Anche delle critiche social

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini coppia non più segreta. Il primo bacio in Sardegna immortalato dai paparazzi già qualche mese, adesso in occasione di una vacanza parigina, il settimanale Chi torna sulla neonata coppia ufficializzando in qualche modo il legame con altre foto di baci e abbracci. La showgirl e conduttrice svizzera, che non ha mai perso il sorriso almeno a favore di telecamera, torna ad essere raggiante poco dopo la separazione dal secondo marito, l'imprenditore nel settore delle griffe di lusso, Tomaso Trussardi da cui ha avuto le piccole Sole e Celeste, mentre Aurora è la figlia più grande avuta da Eros Ramazzotti.

Adesso accanto a lei c'è Angiolini, medico ortopedico e di medicina estetica, ribattezzato il medico più bello d'Italia per la sua prestanza fisica di tutto rilievo.

Le critiche sui social però non si sono fatte attendere. Molti i followers, che anche sul profilo Instagram di Chi, non "perdonano" alla bella Michelle di aver ricomposto il suo cuore "a pezzi" sin troppo in fretta dalla separazione di Trussardi. "Si può dare la mano con Belen", uno dei commenti; oppure: "I nuovi fidanzati pronti nel cassetto".

La Hunziker dice la sua: «Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi mi rialzo».

