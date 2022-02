Michelle Hunziker, scatta il bacio sul palco con l'ex Eros Ramazzotti

Affettuosi, carini, complici cosi come sugli schermi non si vedevano insieme da tanto tempo. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati i protagonisti assoluti dello show Michelle Impossible stasera in onda su Canale 5. Lei ha ritrovato il sorriso, dopo la recente rottura dopo 10 di matrimonio con Tomaso Trussardi, accanto all'ex marito che le ha anche dedicato la canzone che tanti anni fa aveva scritto per lei: "Più bella cosa".

Ma i due, che si sono scambiati parole dolci, abbracci e anche un bacio sulle labbra, hanno messo le cose in chiaro, dopo aver ironizzato molto su un loro possibile ritorno di fiamma più volte finito sulla stampa: «Siamo qui per dirvi che siamo soltanto amici».

La grande complicità mostrata davanti alle telecamere farebbe pensare ad altro, ma probabilmente hanno davvero, in una età più matura e con l'amatissima figlia Aurora che si è sempre divisa equamente tra l'affetto dei genitori, ritrovato una serenità che subito dopo la loro separazione, era andata persa per un po' di tempo. E allora evviva agli affetti ritrovati!

