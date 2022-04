Miriam Leone, teneri auguri con la foto del primo compleanno: «Piena d'amore»

Miriam Leone compie 37 anni e sui social si dedica gli auguri con la foto del suo primo compleanno. L'attrice catanese, ex Miss Italia, e che lo scorso anno ha scelto Scicli per le sue notte con Paolo Carullo, ha postato: "Il mio primo compleanno, la mia prima candelina (azzurra… nella mia famiglia eravamo già avanti!), il vestito confezionato su misura dalla zia Gianna, sarta dalle mani d’oro (il mio primo custom made!), quella manina coraggiosa, la dolcezza e la forza di questa foto per condividere con voi questa giornata di festa e ringraziarvi per gli auguri che mi state facendo. Mi sento grata e piena d’amore, dentro e fuori, intorno e accanto.

Pubblicità

L'attrice sta vivendo un periodo d'oro della sua carriera con i due recenti film di cui è stata protagonista, "Diabolik" e "Corro da te", ma anche la sua vita privata, accanto al marito, imprenditore e musicista, va a gonfie vele.

Per lei sui social una "cascata" di auguri da parte di molti amici e colleghi e poi l'arrivo di tanti regali, da parte di prestigiose griffe, che hanno voluto omaggiarla in un giorno così importante.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA