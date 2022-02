Nathaly Caldonnazzo incontra l'ex Andrea Ippoliti al Gf Vip e volano gli stracci: video

Ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma ieri Nathaly Caldonazzo al Gf Vip ha dovuto avere un confronto con l'ex compagno Andrea Ippoliti, con il quale non si vedeva dalla rottura avvenuta due anni fa in seguito al tradimento dell'uomo a "Temptation Island Vip". Da quel momento le cose tra di loro sono precipitate e la stessa Nathaly ha chiesto ad Alfonso Signorini se potesse rifiutare il confronto, ma il conduttore è stato irremovibile.

Andrea Ippoliti una volta che si è trovato faccia a faccia con la Caldonazzo ha chiesto maggior rispetto da parte della concorrente. «Essere qui mi costa molto, dato che la visibilità non appartiene né alla mia vita, né al mio lavoro - ha detto Andrea - Però, sono dovuto intervenire per forza perché le offese nei miei confronti le trovo di basso livello. Ammetto i miei errori, ma tu mi ha definito con aggettivi molto forti, mi hai dato del narcisista patologico. Io ho dei figli a casa e questo non è bello».

«Però quando te la facevi con la 20enne non te ne fregava niente dei tuoi figli», è stata la dura replicato dell’ex compagna di Massimo Troisi. E sono volati stracci tra i due con Nathaly che ha rivissuto il dolore provocato dalla rottura, svelando di aver avuto per lungo tempo attacchi di panico e accusando l'ex di essere andato dietro alla giovane tentatrice invece di cercare di ricucire il rapporto. Quindi la donna ha giurato i tacchi e se ne è andata.

