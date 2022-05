Nozze a sorpresa in casa Ruta-Goria: Gian Amedeo sposa la sua "vicina" di nursery

Una coincidenza incredibile che la mamma dello sposo, la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, rivela in un post di auguri scritto per gli sposi. Un po' a sorpresa e senza troppo clamore, il piccolo di casa Ruta-Goria, Gian-Amedeo, da sempre il più defilato rispetto al resto della sua famiglia, è convolato a nozze. La sposa, Francesca Claire Splait Horvat, è una sua coetanea, classe '92, che il giovane aveva in realtà già "conosciuto" nella nursery della clinica Mangiagalli di Milano dove è nato. E' la mamma di lui a spiegare che anche la sposa è nata in quegli stessi giorni di luglio e nella stessa struttura sanitaria e che i due neonati hanno dormito, in tempi non sospetti, l'uno accanto all'altra nella nursery di quella clinica.

Il matrimonio è stato celebrato nel sito archeologico di Nora, in Sardegna, alla presenza delle rispettive famiglie degli sposi: Maria Teresa era in compagnia di Roberto Zappulla con cui divide la sua vita già da diversi anni, la sorella Guenda era con il fidanzato Mirko Gangitano (tra i partecipanti de "La Pupa e il Secchione"), mentre il papà dello sposo, il giornalista Amedeo Goria non si sarebbe presentato accompagnato dopo la rottura, o presunta tale, con Vera Miales.

Per Gian Amedeo, che è laureato in Ingegneria, e Francesca, una specialista nel mondo della comunicazione, una cascata di auguri social per una vita insieme radiosa e serena.

