Nozze a "Uomini e Donne", Isabella e Fabio dicono sì. Con la "benedizione" di Tina Cipollari

Sono tornati ad annunciarlo laddove tutto era cominciato. Isabella Ricci e Fabio Mantovani, una delle coppie più seguite di Uomini e Donne, versione classico e over sono stati infatti ospiti qualche mese fa della stessa trasmissione di Canale 5, condotta da Maria De Filippi, in cui hanno trovato l'amore per annunciare che ieri, 28 maggio, si sono uniti in matrimonio con un rito civile a Pescantina.

Lei era una "dama" del programma, lui un corteggiatore. Non c'è voluto troppo tempo prima di capire che erano fatti l'una per l'altro e così nello scorso mese dicembre hanno deciso di lasciare la tv e di vivere fuori dalle telecamere il loro rapporto di coppia.

Imprenditrice di grande fascino lei, ex pilota di aerei civili lui (adesso è in pensione), i due hanno avuto anche la "benedizione" di Tina Cipollari, opinionista di "Uomini e Donne", sempre molto critica con dame e corteggiatori. "Tantissimi auguri Isabella e Fabio per il vostro matrimonio. Tina ha sempre creduto in te, ti ha sostenuta fin dall’inizio e non si è sbagliata minimamente. Ciò che contano sono i fatti, non le parole. Vi auguro tanta felicità", ha postato la Cipollari sui social manifestando tutto il suo consenso per queste nozze nate all'interno della trasmissione.

