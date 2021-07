Nozze per la giornalista di "Quarto Grado" Alessandra Viero

Alessandra Viero, la giornalista che affianca Gianluigi Nuzzi nella conduzione del programma di Rete4 "Quarto Grado", è convolata a nozze. Già madre di un bimbo, la bella giornalista dagli occhi azzurro cielo, ha sposato il compagno Fabio Riveruzzi.

La giornalista, il cui matrimonio era stato annunciato nel corso dell'ultima puntata della trasmissione, ha detto sì a Roma in Campidoglio e per l'importante evento ha preferito una tuta-pantalone ad un più tradizionale abito da sposa. Il marito è laureato in economia e lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi. Per lei gli auguri di tutta la redazione di "Quarto Grado".

