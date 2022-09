Nuccetelli: "Ilary? Aveva una relazione con un dirigente Mediaset". Lei lo denuncia

Ilary Blasi, rende noto lo staff della conduttrice, «ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio». E' l'ennesima puntata del divorzio Totti-Ilary, "la guerra dei Rolex", lanciata dalle indiscrezioni rilasciate da Alex Nuccetelli, body builder e pr romano, amico di Francesco Totti che nel corso di un programma radiofonico "Turchesando" ha dichiarato che il presunto amante della conduttrice Tv sarebbe "un dirigente o comunque una persona dei piani alti di Mediaset".

Niente a che vedere con i nomi circolati di presunti flirt in queste settimane, come il personal trainer Cristiano Iovino, che ha smentito la relazione, e prima Antonino Spinalbese, e altri. Secondo Nuccetelli l'accordo tra Totti e la moglie in questi anni di difficoltà sarebbe stato di avere entrambi un margine di libertà con discrezione. Tra queste storie ci sarebbe quella con una persona importante dentro Mediaset. "Non so se la relazione prosegue", aggiunge Nuccetelli, secondo il quale a un certo punto la Blasi avrebbe interrotto questo "tacito accordo".

Nel corso del programma ha svelato anche dettagli intimi: "Lui è un tipo focoso e lei diceva di avere sempre mal di testa". Un matrimonio in difficoltà - con i due sempre più distanti - tenuto in piedi per amore dei figli e dei fan, con presunte scappatelle da entrambe le parti. Fino alla clamorosa e super mediatica separazione.

