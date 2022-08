Nuovo amore per Francesco Oppini: una studentessa di nome Francesca nel suo cuore

Con Cristina Tomasini, che lo aveva molto sostenuto durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sembrava prossimo al matrimonio e anche ad un'eventuale paternità. E invece per Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, oggi è tutta un'altra storia. Il suo cuore da poco tempo batte per Francesca Viverit una studentessa in Scienze dei Servizi Legali di un'Università di Milano di cui praticamente non si sa altro. Francesco, che lavora in una rivendita di auto e come commentatore sportivo in tv, l'ha già presentata sui social con alcuni scatti delle sue vacanze estive, ufficializzando anche in questo modo la sua nuova relazione. In questi giorni la coppia è ad Ibiza dove la Alba Parietti possiede una villetta.

Accanto a Francesca, Oppini sembra aver ritrovato la serenità. Dopo la perdita, molti anni fa, della fidanzata Luana, scomparsa in un incidente d'auto, e dopo qualche flirt, era arrivata Cristina Tomasini, estranea al mondo dello spettacolo, ma che il pubblico televisivo e social aveva già imparato a conoscere anche per la simpatia che la suocera Alba Parietti dimostrava per lei. Una relazione che sembrava destinata a durare e che invece, poco tempo dopo l'uscita di Francesco dal Grande Fratello Vip, è naufragata per motivi che rimangono ancora privati.

Ma il passato è alle spalle e chissà che adesso Francesca non sia quella giusta per metter su famiglia.

