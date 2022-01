Per Elisabetta Gregoraci in Kenya vacanze come ad agosto

Per Elisabetta Gregoraci le vacanze di fine 2021 e inizio del nuovo anno sono in un posto assolato ed "estivo" come il Kenya. La showgirl di origini calabresi è tornata nel resort dell'ex marito Flavio Briatore, a Malindi, dopo qualche anno di assenza. Il Capodanno lo ha infatti vissuto in famiglia, con l'ex coniuge e il figlio di entrambi Nathan Falco, quasi a voler rimarcare l'ottimo rapporto con il facoltoso imprenditore da cui si è separata ormai da diversi anni.

Per la bella Elisabetta giorni di sole e di mare e sfoggio di bikini che esaltano un fisico sempre tonico e in forma. "Paradise" posta lei parlando del luogo in cui si trova e dove si fermerà ancora per qualche giorno prima di rientrare a Montecarlo dove vive.

