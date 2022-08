Per Federica Pellegrini è arrivato il grande giorno: nozze in Laguna con Matteo Giunta

Il grande giorno è arrivato. La campionessa olimpionica di nuoto Federica Pellegrini oggi convola a nozze con Matteo Giunta. I due uniti nel privato e nel lavoro (lui l'ha seguita per anni come allenatore) fanno il grande passo in una magica Venezia che da mesi si prepara all'evento.

Le nozze, organizzate dal wedding planner Enzo Miccio, sono state già precedute da una festa a cui la Pellegrini si è presentata con un abito bianco di merletto, molto bello ma che non ha nulla a che vedere con l'abito da sposa disegnato per lei da Giorgio Armani per il momento del sì.

Il matrimonio si svolgerà in un'atmosfera blindata anche perché foto e filmati saranno riservati a delle esclusive. Tanti gli ospiti che sono già arrivati a Venezia per partecipare all'evento tra cui molte amiche e colleghe della sposa.

