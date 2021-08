Per Anna Tatangelo e Livio Cori stessa spiaggia, stesso mare: è amore

Hanno mantenuto il riserbo per mesi sulla nascita di un amore che, inevitabilmente, sarebbe balzato agli onori della cronaca rosa. Ma per Anna Tatangelo e il musicista Livio Cori, a quanto pare, non è più tempo di nascondersi. I due sarebbero usciti allo scoperto grazie anche ad una storia su Instagram pubblicata dalla stessa lady Tata che mostra i due in un atteggiamento molto tenero.

Sempre dalle foto postate sullo stesso canale social da entrambi, si evince inoltre che hanno trascorso insieme una parte delle loro vacanze in un resort in Puglia, dove Anna ha portato anche il figlio Andrea avuto dal collega Gigi D'Alessio, che tra l'altro, diventerà presto nuovamente padre aspettando un altro figlio dalla neo compagna Denise Esposito.

Insomma per la bella Anna è tempo di ricominciare, dopo la lunga relazione con D'Alessio iniziata quando lei era ancora molto giovane e che dopo una prima battuta d'arresto, qualche anno fa, aveva poi ripreso vigore per arrivare di nuovo al capolinea. Livio Cori è un rapper 31enne, originario dei Quartieri Spagnoli di Napoli, che tra l'altro ha firmato «Surdat», la colonna sonora di «Gomorra 3». Pare che la cantante di Sora lo abbia conosciuto tramite l'ex compagno.

