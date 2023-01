Piquè e la prima foto con Clara su Instagram, uno sgarbo a Shakira?

Nuovo capitolo della telenovela Piqué, Shakira e Clara Chia Martí, la nuova fiamma dell'ex difensore del Barcellona. Piquè ha infatti pubblicato sui instagram la prima foto con la nuova fidanzata. Negli ultimi giorni è circolata la notizia di una possibile terza componente di questa storia e cioè l’avvocatessa che sta seguendo il divorzio di Piqué dalla cantante sudamericana e forse la foto sui social serve a spegnere le voci.

Pubblicità

Clara Chia Martí è la ragazza per la quale Piqué ha deciso di mandare a gambe all’aria il matrimonio con Shakira. Una rottura che è diventata una questione globale con la cantante che ha dedicato al suo ex una canzone piuttosto dura, parlando di Twingo e Ferrari. La foto ha superato i 2 milioni di like in poche ore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA