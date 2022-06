Ridge di Beatiful (Ron Moss) in lacrime in tv racconta la sua carriera e l'amore per l'Italia

Ridge di Beautiful, al secolo Ron Moss, la star della soap americana in onda in Italia dal 1990, è stato ospite in tv a Oggi è un altro giorno, il programma condotto dalla giornalista Serena Bortone su Rai1, durante il quale l'attore e musicista non è riuscito a trattenere le lacrime per l'emozione e la commozione quando ha rivelato particolari inediti del suo passato, come il sogno di fare il chirurgo: «Avevo fatto tutto il percorso scolastico, l’Università di Medicina, ho lavorato negli ospedali, ho fatto volontariato e ho anche operato sui cadaveri. E mi piaceva tantissimo – ha raccontato-. Pensavo di poter fare la differenza. Un giorno però ho dovuto fare una scelta: fare gli otto anni di Accademia opuure intraprendere la strada creativa verso la musica. E ho scelto la musica. Questo mi ha cambiato la vita. Ma penso che sarei stato anche un grande dottore».

Quindi Ron Moss ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera di attore di soap e si è anche commosso quando ha visto una clip che lo ritraeva con la mitica Raffaella Carrà: «Era una persona straordinaria, dolcissima. E mi ha preso dal nulla – ha ricordato l'attore con gli occhi lucidi -. Lei era di una tale umiltà e grazia, era elegante, non la dimenticherò mai».

Oggi Ron Moss ha un legame speciale con l'Italia, l'attore ha di recente investito in una masseria in Puglia tra Fasano e Monopoli e il suo primo film da produttore, con la sua società DevRonn Enterprises di Los Angeles, "Surprise trip" lo ha girato proprio in Puglia

