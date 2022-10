Romina Power diffida Domenica In e Mara Venier. Lecciso stoppata: «Non nominarla, se no ci querela»

La diffida di Romina Power a Domenica In è fra i trend topic di oggi su Twitter dopo che la stessa conduttrice del programma nazional popolare su RaiUno ha svelato in diretta durante la sua intervista a Loredana Lecciso di aver ricevuto dalla cantante di origini statunitensi un atto legale con la richiesta di non parlare di lei: «Non nominiamo Romina perché ci querela», ha detto Mara Venier alla Lecciso, «siamo state diffidate da fare il suo nome». E poi con ironia ha mandato i saluti all'ex moglie di Al Bano: «Tranquilla Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno cara».

Mara Venier è apparsa visibilmente infastidita dalla cosa anche perché in passato la conduttrice e la cantante americana naturalizzata italiana aveva più volte sottolineato il forte legame che c'era tra loro.

MIO DIO RAGAZZI IL RITORNO DELLE BAGARRE DELLA ZIA CHE EMOZIONE tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno cara#DomenicaIn pic.twitter.com/ouN53Y00Ul — Nicolò (@NicoloC__) October 2, 2022

Secondo indiscrezioni potrebbe entrarci il fatto che un paio di settimane fa Romina Power è stata ospite della prima puntata di Verissimo, il programma concorrente di Domenica In condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. A lanciare questa ipotesi è stato il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia. L'ospitata delle Lecciso, attuale compagna di Al Bano, sarebbe apparsa come una “ripicca” agli occhi di Romina che avrebbe mandato la diffida per evitare che si parlasse di lei.

Quando la Venier ha raccontato in diretta di aver ricevuto la diffida, Loredana Lecciso si è scusata con la presentatrice sebbene non avesse nominato la Power mentre stava ricordando il periodo nel quale ha incontrato per la prima volta l’artista di Cellino San Marco:: «Sono mortificata, Mara, non volevo arrecarti questo fastidio, però allo stesso modo volevo dire che Al Bano usciva da una pagina molto triste della sua vita».

