Rumors di nozze Berlusconi-Marta Fascina, da Arcore bocce cucite

Rumors di nozze imminenti tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, deputata di Forza Italia e sua compagna. L’indiscrezione riportata dal quotidiano Libero e rimbalzata a Montecitorio non viene né smentita né confermata da Arcore che si trincera dietro il silenzio. I due, fidanzati ufficialmente da due anni, sono stati fotografati sabato mentre si scambiavano un bacio allo stadio dove l’ex premier era andato a vedere il Monza, squadra di calcio di sua proprietà e domenica a passeggio lungo il lago, a Lecco.

Per il secondo sabato consecutivo, infatti, Silvio Berlusconi torna allo stadio per seguire il suo Monza. Solo pochi giorni fa non si era recato al Tribunale di Milano, al processo Ruby Ter, presentando un impedimento per motivi di salute. Ma oggi torna a far parlare di sè visto che sui social sta diventando virale una foto e un video che lo ritraggono mentre riceve un bacio dalla sua compagna Marta Fascina - deputata di Forza Italia dal 2018 - , avvolto da un cappotto scuro e con un cappello bordeaux, a due passi da Adriano Galliani che li guarda «Ogni promessa è debito: Sono tornato a vedere il mio Monza!», ha fatto sapere sempre su twitter, postando una sua foto all’U Power Stadium.



Ma il Cavaliere torna alla ribalta non solo sulle tribune della Serie B, ma anche in politica. Si è messo a disposizione di Draghi per i suoi contatti con Putin.

