Scandalo alla corte danese, il principe Joachim innamorato della cognata Mary?

La regina di Danimarca, Margrethe, 82 anni di cui 50 passati sul trono, ha deciso di togliere i titoli ai nipoti nati dal suo secondo figlio, il principe Joachim, ufficialmente per restringere la monarchia, ma secondo una rivista spagnola il vero motivo è che il principe è stato messo alla porta perché innamorato della cognata, la principessa ereditaria Mary, moglie dell'erede al trono. Mary è molto attiva in progetto sociali e nel rappresentare la corona numerosi eventi pubblici. Per la sua eleganza finisce spesso sui giornali ed è stata paragonata alla moglie del principe William, Kate, per il gusto nel vestire. Spesso hanno addirittura indossato lo stesso abito.

Una notizia che ha fatto il giro del mondo tramutando la famiglia reale danese, lontana finora da scandali e gossip, in una trama da film. Retrocedere la famiglia di Joachim significa disimpegnarla dai doveri reali, lasciarla “libera di condurre una vita normale” ma anche, di fatto, allontanarla. Sembra che tra le famiglie dei due figli della regina ci siano da tempo degli scontri, soprattutto tra le due reali consorti, entrambe con lo stesso e pure fisicamente molto simili.

Ma a quelli che sembrano contrasti familiari tra il futuro re e il secondogenito - William ed Harry della Gran Bretagna insegnano quanto possa essere difficile il ruolo del secondogenito e della sua famiglia - si è aggiunto il pettegolezzo dell’amore di Joaquim per la cognata.

Si tratta di insinuazioni, ma la rivista spagnola Vanitatis Elconfidentcial lancia la notizia della imbarazzante cotta, subito ripresa dal DailyMail, e pubblica una foto dei due che ballano a un ricevimento, dove suggeriscono che il principe abbia cercato addirittura di baciala in pubblico.

Il principe Joachim, 53 anni, è fratello minore del principe Frederik, 54 anni, erede al trono e marito di Mary Donaldson, 50 anni, originaria dell'Australia, con la quale ha avuto quattro figli. Il principe e la bella australiana si sono conosciuti in un bar a Sidney durante le Olimpiadi del 2000, e quella sera con Frederik c'era anche suo fratello oltre che suo cugino, il principe Nikolaos di Grecia e Danimarca, l'allora principe delle Asturie e la principessa Märtha Louise di Norvegia. Nell'anno in cui Frederik e Mary si sposano, il 2004, Joachim e la moglie Alexandra, di Hong Kong, con cui ha due figli, annunciano la separazione. Si sposa di nuovo nel 2008 con Marie Cavallier, ora principessa Marie di Danimarca, da cui ha altri due figli. In molti, già allora, notano la somiglianza di Marie con la principessa Mary, ma le due donne pare siano invece molto diverse e non vanno d'accordo. Come i fratelli William e Harry, principi del Regno Unito, anche Frederik e Joachim si allontanano.



Nel 2020 la situazione precipita, tanto che Marie (46 anni) e Joachim si trasferiscono a Parigi: «Non siamo sempre noi che decidiamo. Penso che sia importante che il mondo lo sappia», dice Marie durante un'intervista quando le chiedono perché abbia lasciato la Danimarca, suggerendo che a spingerli lontano sia stato qualcun altro, forse proprio il principe Frederik e Mary.

La storia della faida tra i fratelli e le loro mogli torna di attualità pochi giorni dopo la diffusione del comunicato ufficiale con cui la regina Margrethe II di Danimarca annuncia che avrebbe ritirato i titoli principeschi dei quattro figli di suo figlio Joachim per consentire loro di vivere una vita più normale. «Dal 1 gennaio 2023, i discendenti di Sua Altezza Reale il Principe Joachim potranno usare solo i loro titoli di conte e contessa di Monpezat, i loro precedenti titoli di principe e principessa di Danimarca stanno diventando obsoleti», ha scritto la Corte di Danimarca. «Con la sua decisione, Sua Maestà la regina desidera creare un quadro in cui i quattro nipoti possano plasmare la propria vita senza essere limitati dagli obblighi speciali che l’affiliazione formale alla Casa reale comporta», si precisa.



I quattro figli sono di età compresa tra 23 e 10 anni da due matrimoni: Nikolai, Felix, Henrik e Athena. La madre dei due figli maggiori del principe ha espresso sconcerto e «shock». «I bambini si sentono esclusi. Non riescono a capire perché la loro identità sia stata loro sottratta», ha dichiarato la contessa Alexandra al quotidiano B.T. Gli altri quattro nipoti della regina, figli del principe ereditario Frederik, 54 anni, conservano i titoli ma da adulti solo il più anziano riceverà un appannaggio, una decisione presa nel 2016.

Pare che il principe Joachim sia stato colto alla sprovvista e dunque avrebbe litigato aspramente con la madre. E perfino pianto in pubblico, in difesa dei suoi ragazzi . In una lettera aperta, Margrethe II si è scusata “come madre e nonna” per aver “sottovalutato quanto figli e nipoti potessero sentirsi toccati da questa scelta”, ma non è tornata sui suoi passi perché si tratta di una decisione presa in veste di regina: "Dopo 50 anni sul trono - ha scritto - è naturale che io guardi indietro ma anche avanti. È mio dovere e mio desiderio come regina assicurare che la monarchia si modelli sempre al passo con i tempi”.

Prima di lei, già nel 2019 il re Carlo XVI Gustavo di Svezia aveva preso una decisione simile annunciando che i tre figli della principessa Madeleine (secondogenita) e i due figli del principe Carl Philip (terzogenito) avrebbero mantenuto i titoli di principe o principessa, ma senza trattamento di Altezza Reale, quindi senza alcun privilegio. L’idea solletica anche il re Carlo III del Regno Unito, alle prese con un alleggerimento dei costi della sua monarchia, che potrebbe a breve decidere di non concedere il titolo di principe e principessa ai nipoti Archie e Lilibet Diana, figli del secondogenito Harry e di Meghan Markle. Per sopravvivere, le monarchie devono ridurre al minimo il numero dei reali cui spettano privilegi pagati dai contribuenti.

Ma la rivista spagnola Vanitatis Elconfidentcial dà un'altra spiegazione e tira fuori la storia del principe innamorato. "Non ha aiutato il fatto che nel 2007 abbia annunciato il suo fidanzamento con una ragazza francese (la principessa Marie) con lo stesso nome e una sorprendente somiglianza fisica", ricorda la rivista Vanitatis Elconfidentcial.

Joachim e Marie ai microfoni del tabloid danese BT hanno raccontato di essere rimasti "scioccati" dalla decisione della regina, perché i loro bambini si sono sentiti "ostracizzati" dalla famiglia reale, "puniti" per qualche motivo. Nel corso della stessa intervista, è la principessa Marie a confermare ciò che molti già sospettavano: la relazione tra lei e il principe Joachim con il principe ereditario Frederik e Mary "è complicata".

