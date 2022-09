Selfie di Alessandra Celentano con lo zio Adriano e Rosita: pioggia di like

Alessandra Celentano posta un selfie con il famoso zio Adriano e la cugina Rosita e sui social è subito boom di like e cuoricini.

Pubblicità

La temuta maestra di ballo del talent Amici di Canale 5, una delle colonne della trasmissione, può infatti vantare anche l'illustre parentela con il "molleggiato" d'Italia che negli ultimi anni vive un po' defilato dalle scene ma resta sempre in vetta alle hit quando esce con i suoi pezzi musicali. "Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista.Io e Rosita insieme a Zio Adriano!", posta fiera sul suo profilo Instagram a conferma di un legame molto forte, e di cui si è sempre saputo, con il celebre componente della famiglia, interprete di brani indimenticabili come "Azzurro", "Il ragazzo della via Gluck", "Yuppi du", "Il Tempo se ne va", "Io non so parlar d'amore", per citarne qualcuno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA