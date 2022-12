Si sposa ex del principe William: lui al matrimonio senza Kate

L'assenza di Kate alle nozze di Rose Farquhar è stata notata. Forse più della presenza del principe William. Che certo non è passato inosservato e ancor più proprio perché alle nozze, di una sua ex, il prossimo erede al trono d'Inghilterra, (suo padre Carlo III è diventato re dopo la recente morte della madre Elisabetta), è andato da solo.

Una celata gelosia dietro la mancata partecipazione di Kate Middlenton? Qualcuno ci ha "ricamato" su ma sulla giovane coppia reale inglese, a tutt'oggi, non ci sarebbero nubi. William si è presentato elegantissimo alle nozze dell'ex fidanzata, che ha sposato George Gemmell nella chiesa di St. Mary the Virgin in Gloucestershire.

La bella Rose è indicata come la prima relazione seria che William ha avuto prima di incontrare Kate all'Università di St Andrews, dove si sono entrambi laureati. Pare che Rose Farquhar faccia parte di un ristretto gruppo di amici "storici" che il principe ha continuato a frequentare anche nell'età adulta; e la sua presenza al matrimonio ha voluto confermare l'attaccamento a queste amicizie.

