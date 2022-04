Tina Kunakey compie 25 anni e festeggia anche con Deva Cassel

La modella Tina Kunakey ha compiuto 25 anni e tra gli invitati alla sua festa di compleanno c'era anche Deva Cassel, la bellissima figlia del marito di Tina, l'attore Vincent Cassel, e dell'attrice Monica Bellucci.

Pubblicità

Le due giovani donne sono anche accomunate, oltre che da Cassel, anche dalla carriera: Deva infatti, già dall'eta di 14 anni, calca con disinvoltura le passerelle di moda più prestigiose, tra cui quelle di Dolce&Gabbana. Per Tina festa in due momenti con relativo cambio d'abito: in nero per la festa discoteca e in verde smeraldo per la cena al ristorante.

La modella, nelle cui vene scorre anche sangue siciliano (la madre ha origini di Caltanissetta), ha sposato Vincent Cassel a Biarritz con una cerimonia semplice nel 2018 e sono genitori di Amazonie, con cui vivono la maggior parte del tempo in Brasile.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA