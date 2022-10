Tom Brady e Gisele Bundchen divorziano, lei voleva che smettesse di giocare a football

Tom Brady e Gisele Bundchen divorziano. Secondo quanto scrive il NyPost, il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers e la top model brasiliana hanno già coinvolto gli avvocati. C'è in ballo un patrimonio da milioni di dollari oltre che la custodia dei figli.

La coppia è sposata da 13 anni ma da circa due mesi vive in case separate. Secondo indiscrezioni, alla base della rottura ci sarebbe la decisione di Brady di non ritirarsi dal football. Brady e Bundchen hanno due figli Benjamin, 12 anni e Vivian, 9. Il più forte quarter back di tutti i tempi ha anche un altro figlio Jack, 15 anni, avuto dall’ex Bridget Moynahan.

