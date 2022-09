Totti-Blasi, è guerra sugli alimenti: lei chiede 37 mila euro, lui ne offre 7

Continuano i gossip sulla separazione dell'anno. La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, questa volta, arriva in Tribunale.

Nei mesi scorsi erano state avviate dai due, assistiti dai loro legali, le trattative per la separazione. Ed è proprio a questo proposito che si è arrivati all'ennesimo scontro: l'ultima battaglia si combatte sul fronte finanziario, che ha, almeno per il momento, bloccato qualsiasi accordo. Così come per la maggior parte delle coppie che si separano, anche Totti e Ilary si scontrano sul classico tema degli alimenti.

I precedenti accordi seguivano le regole delle procedure introdotte nel 2014 che consentono di conseguire lo status di separazione saltando le procedure del tribunale. Secondo la procedura i coniugi e i loro legali stabiliscono le regole sull’affido dei figli minori e le disposizioni di carattere patrimoniale. E si decide chi dovrà provvedere al mantenimento. L’accordo raggiunto viene di solito sottoposto all’autorizzazione del giudice e trasmesso all’anagrafe comunale per la notifica. Invece con la separazione consensuale in tribunale dovranno attendere tra i 6 e i 7 mesi per lo stesso procedimento. L’accordo prevedeva la liquidazione delle quote delle due società Number Five e Società Sportiva Sporting Club Francesco Totti. Poi ci sono i beni. Blasi è proprietaria di un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e di una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale. Totti è proprietario della villa all’Eur, della casa a Sabaudia e di un villino nel quartiere Axa. Oltre a un appartamento nel quartiere, due magazzini e due garage.

Per firmare la separazione consensuale la nota conduttrice e showgirl avrebbe chiesto al suo ex marito 20.000 euro mensili per sé e 17.500 euro per i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, cioè 5.800 euro ciascuno. In totale oltre 37mila euro. Ma l'ex capitano della Roma non ci sta e ha controproposto zero euro (si, proprio zero) per l'ex moglie, poiché guadagna già molto bene, e 7mila totali mensili per i ragazzi. È questo inconciliabile abisso nelle due proposte che avrebbe causato la scelta di lasciar decidere il tribunale, e sembra essere l'unica strada percorribile.

Ma non è tutto: Ilary avrebbe anche l'intenzione di riprendersi le borse da collezione che Totti ha confessato di aver nascosto per poter riavere indietro i famosi Rolex, vicenda di cui si è tanto discusso in queste settimane. Adesso anche gli avvocati di Totti pensano di fare la stessa mossa per riavere gli orologi.

I legali di Blasi, inoltre, avrebbero già provveduto a depositare una denuncia nei confronti di Alex Nuccetelli, body builder e pr romano amico di Totti, che avrebbe minacciato rivelazioni bomba, e a smentire l’esistenza di messaggi hot della presentatrice indirizzati a un presunto amante.

