Una giornata con George e Amal nella villa sul Lago di Como

LAGLIO (COMO) Michel e la moglie, una coppia di comuni cittadini, estratta tra quanti hanno fatto una donazione all’organizzazione benefica Omaze, è stata ospitata nella villa di George Clooney a Laglio, sul Lago di Como . A darne notizia il quotidiano "Il Giorno", che riporta anche le parole del sindaco del piccolo comune lariano, Roberto Pozzi, il quale paragona il rapporto tra Clooney e Laglio a quello che vi fu tra Brigitte Bardot per St. Tropez o Karim Aga Khan per la Costa Smeralda. "Perché Clooney abbia deciso di fermarsi per tanti anni su queste rive è un 'misterò riconducibile, forse, alla miscela di poesia, colori, suoni e atmosfere magiche che solo il suo cuore conosce. Qui ama coltivare l’orto, ha un forno per la pizza e adora cucinare della buona pasta. Insomma un italiano acquisito: non per niente è cittadino onorario di Laglio dal 2004. Quello che ha rappresentato, non solo per Laglio ma per il rilancio dell’immagine del lago è impagabile" dichiara il sindaco al quotidiano lombardo.

