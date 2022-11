Vacanza di super lusso alle Maldive per Wanda Nara che spiega: «Ecco perchè ho lasciato Icardi»

Wanda Nara si consola alle Maldive con una vacanza in un resort di lusso. L'ex showgirl argentina e procuratrice sportiva si riprende dalla recente separazione dal compagno Mauro Icardi, padre di due dei suoi cinque figli, e racconta a Vanity Fair cosa ha provocato la rottura di un legame che per tanti anni è stato solido.

Pubblicità

"Lui non voleva che io lavorassi. Avevo espresso il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere. Si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui con i bambini, no? Ma lui vive nel mondo del calcio, dove poche mogli lavorano e le donne in carriera sono discriminate".

Al di la di questa motivazione ufficiale la rottura tra i due era stata preceduta da un presunto tradimento di lui che però era stato superato. Poi la decisione definitiva che mette su due strade separate la Nara e il calciatore, attualmente attaccante del Galatasaray, in prestito dal Paris Saint-Germain. Wanda Nara era già stata sposata con Maxi Lopez, altro calciatore argentino da cui ha avuto tre figli maschi mentre da Icardi ha avuto due bimbe. Il futuro per lei è ancora da scrivere. Ci penserà al rientro dalle Maldive.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA