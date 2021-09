Vacanze "allargate" per la famiglia Marcuzzi-Facchinetti: ex di grande esempio

Sono da tutti considerati un gran bell'esempio di famiglia allargata. Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, genitori di Mia, sono rimasti in ottimi rapporti da quando non sono più una coppia. E anzi, spesso, così come accaduto da recente, vanno tutti in vacanza insieme. Si sono ritrovati tutti in Badia anche per festeggiare il compleanno della loro bimba che ha compiuto 10 anni e che ha un fratello, Tommaso, per parte di madre e due fratellini, Liv e Leone, per parte di padre. In vacanza con loro, anche il nonno paterno, Roby Facchinetti con la moglie, la nonna paterna di Mia ed ex moglie di Roby, Rosaria Longoni, la moglie di Francesco, Wilma Faissol, e naturalmente anche il marito di Alessia Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi e i genitori della conduttrice televisiva che dopo 25 anni ha deciso di lasciare Mediaset.

In tanti sui social, oltre a rivolgere gli auguri di buon compleanno alla bimba, si sono anche congratulati per l'ottimo esempio dato dai suoi genitori e dalle rispettive famiglie per la serenità con cui hanno sempre vissuto il post separazione.

