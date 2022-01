Vittoria di Savoia, una principessa moderna un po' modella, un po' influencer

Una principessa moderna, come tante altre "colleghe" della sua età che magari, a differenza sua, saranno regnanti come nel caso di Leonor di Spagna. Vittoria di Savoia, magnifico connubio di bellezza eredità dalla mamma, l'attrice francese Clotilde Courau e dal papà Emanuele Filiberto di Savoia, non può ambire al regno da quando nel lontano 1946 l'Italia preferì la Repubblica alla Monarchia, e dunque fa altro.

Pubblicità

La giovane, diventata maggiorenne nel dicembre dello scorso anno, è molto lanciata come modella e anche come influencer e pare che uno dei suoi sogni sia proprio quello di creare una propria linea di moda.

Il padre, in occasione del recente compleanno, le ha fatto una profonda dedica sui social: "Possano tutti i tuoi sogni avverarsi e possa tu aver sempre il coraggio di seguirli… buon 18 compleanno amore mio".

Per lei probabilmente non sarà difficile realizzarli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA