Wanda e Icardi si separano, l'annuncio sui social dello showgirl argentina: «Un momento doloroso, meglio si sappia da me»

La storia tra Icardi e Wanda Nara è nata sotto i riflettori. E sotto i riflettori è cresciuta e si è alimentata, tra allontanamenti, litigi e qualche soffiata di una possibile separazione.

L'incipit di tutto un gossip che rimbalzava dall'Europa al Sudamerica. Nasce tutto da un triangolo amoroso. Wanda sposa Maxi Lopez, attaccante argentino, nel 2008. Dal loro amore nascono tre figli maschi. Il divorzio, però, arriva molto presto, nel 2013, dopo una lunga scia di accuse reciproche di infedeltà coniugale.

È a questo punto che la showgirl argentina comincia una nuova relazione con Icardi, amico e compagno di squadra alla Sampdoria dell'ex marito. Una vicenda che, si sussurra, ben presto finisce pure nel mirino dei senatori dell'albiceleste (su tutti Messi) che mal digeriscono il comportamento di Maurito.

Nel frattempo la coppia convola a nozze nel 2014 e dal loro matrimonio nascono Francesca e Isabella.

Wanda diventa anche la manager di Icardi ed è lei che tratta il passaggio dell'attaccante dall'Inter al Psg. Ed è proprio a Parigi che iniziano i primi rumors sulla presunta frequentazione tra Maurito e la modella China Suarez.

Nonostante la crisi e le profonde crepe che ne sono derivate, i due mostrano su Instagram scatti in vacanza che sembrano dimostrare che il peggio sia passato.

Fino a pochi mesi fa, quando un seguitissimo programma televisivo argentino aveva rilasciato dei file audio in cui Wanda confessava ad un'amica di star organizzando il divorzio. Anche in quel caso Icardi con una, non molto chiara e credibile (secondo i fan), storia su Instagram aveva negato tutto.

Ed è proprio su Instagram che è arrivata, poche ore fa, la conferma da parte della moglie del loro imminente divorzio: "Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me -scrive - Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli".

Wanda non fa esplicitamente il nome di Icardi, ma il suo riferimento è chiarissimo. Dopo tradimenti, anche presunti, gossip e storie sui social, dunque, è arrivata la separazione ufficiale.

