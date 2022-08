Wanda-Icardi: l'audio della showgirl sul divorzio, ma lui smentisce. Amore al capolinea?

In Argentina è stato subito ribattezzato "#WandaGate". I protagonisti sono, ancora una volta, Wanda Nara e Maurito Icardi che sembrano vivere nuovamente un momento difficile del loro matrimonio. Solo qualche mese fa i due erano stati sull'orlo del divorzio a causa di alcune chat che la showgirl aveva scoperto tra il marito e la modella China Suarez. Attraverso i social Wanda aveva fatto sapere di voler chiedere la separazione, ma poi aveva deciso di perdonare Icardi.

A riaccendere i riflettori sul loro conto un messaggio-audio che nelle ultime ore ha fatto il giro del web, inviato presumibilmente dall'imprenditrice e modella argentina a Carmen, una delle sue dipendenti, in cui afferma chiaramente di aver chiesto il divorzio.

"Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”.

A mandare in onda l'audio è stato un volto celebre della tv argentina, Ángel De Brito, per la seguitissima “Los Angeles de la Mañana".

Ma chi ha passato al giornalista argentino l'audio? Non si sa ancora con certezza, le diverse ipotesi partono ovviamente dalla stessa Carmen, da una cugina o da un'amica.

La vicenda non è ancora stata smentita da Wanda, che solitamente è attiva su Instagram 24/7. Chi invece ha voluto commentare la vicenda è stato Mauro Icardi, furioso per i gossip sul suo conto.

Sul suo account Instagram ha postato un messaggio che, senza entrare nei particolari della situazione, respinge fermamente le voci di una nuova crisi di coppia: "Non so chi mi fa più pena - così ha iniziato l'attaccante del PSG - chi si inventa cose della mia vita o tutti quelli che ci credono". Poi un cuore rosso rivolto alla moglie. Ma se il giocatore in precedenza aveva rimosso dal proprio profilo un'immagine che lo ritraeva assieme a Wanda, successivamente ha messo una foto con la moglie, entrambi in costume da bagno mentre si baciano.

In molti, però, non sembrano credere alla smentita di Icardi. Si andrà davvero verso il divorzio o si tratta soltanto di gossip?

