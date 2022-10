Wanda Nara a letto con il rapper L-Gante: solo fiction o realtà?

Il video è stato realizzato per l'ultimo pezzo del rapper L-Gante, El ùltimo Romantico, ma sta facendo molto discutere alludendo ad un nuovo legame che riguarda Wanda Nara, fresca di separazione dal calciatore Mauro Icardi.

Pubblicità

E a quanto pare proprio quest'ultimo non avrebbe affatto gradito l'"uscita" dell'ex compagna, che tra l'altro sui social torna a mostrarsi in look osè e poco "castigati".

La Nara e L-Gante appaiono molto complici e affiatati ma forse è presto per dire se per la bella e procace Wanda, madre di cinque figli e con due legami importanti già finiti alle spalle, si tratti di un nuovo amore. Lei in ogni caso non resta indietro e appare soddisfatta della sua partecipazione al video. Non è ancora chiaro se continuerà o meno nel suo lavoro di procuratrice sportiva o se "virerà" verso il mondo dello spettacolo. Recentemente ha partecipato al Gran Galà del Grande Fratello per Telefe.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA