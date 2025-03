Nicola Ventola e la catanese Chiara Giuffrida tornano a Milano dopo un viaggio alle Mauritius: le foto in spiaggia

LA COPPIA

Breve vacanza tropicale per la conduttrice etnea e l'ex calciatore

Poche ore fa Chiara Giuffrida, ex modella catanese e ora apprezzata conduttrice televisiva di trasmissioni sportive, ha postano su Instagram una foto con il post: «Back to Milan». Sì, perché la bella presentatrice etnea è appena rientrata in Italia dopo un breve viaggio alle Mauritius con il suo compagno, l’ex calciatore dell’Inter e ora opinionista tv e commentatore sportivo Nicola Ventola.

E prima della foto scattata a Milano, i due hanno postato alcuni scatti fra le spiagge, i templi e le altre bellezze naturali delle isole Mauritius, dove la coppia si è recata dopo una sosta a Dubai.